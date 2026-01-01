Pemeliharaan Terjadwal: Opus pada 12-Des-2025 dari 00.00.00 sampai 12-Des-2026 23.59.59. Selama waktu ini, Opus permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Pemeliharaan Terjadwal: AdvantPlay Mini Game pada 17-Agt-2025 dari 20.02.52 sampai 08-Agt-2026 23.57.58. Selama waktu ini, AdvantPlay Mini Game permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 27-Jan-2026 dari 00.00.00 sampai 28-Feb-2026 23.59.59. Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.